Андреев Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Иван Степанович

Место рождения

Псковская область

Дата рождения

07.01.1934

Дата смерти

02.05.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1934

Отец: Андреев Степан Андреевич

Мать: Сергеева Любовь Сергеевна

Псковская область
Рождение ребёнка
20.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Анна Мартыновна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
20.?.1966

Жена: Андреева Анна Мартыновна

Красноярск, Красноярская область, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
строитель, электрик
Образование
Неизвестно
2 класса образования
Место жительства
Неизвестно
красноярск, комбайностроителей, 1-6
Смерть
02.05.1993
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
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