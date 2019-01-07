Андреев Иван Степанович
Место рожденияПсковская область
Дата рождения07.01.1934
Дата смерти02.05.1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1934
Псковская область
Рождение ребёнка
20.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Анна Мартыновна
Бракосочетание
20.?.1966
Жена: Андреева Анна Мартыновна
Красноярск, Красноярская область, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
строитель, электрик
Образование
Неизвестно
2 класса образования
Место жительства
Неизвестно
красноярск, комбайностроителей, 1-6
Смерть
02.05.1993
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно