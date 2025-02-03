Пучкова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.?
Дочь: Пучкова Алёна Константиновна
Отец ребёнка: Пучков Константин Владимирович
Рождение ребёнка
22.10.2024
Сын: Пучков Максим Константинович
Отец ребёнка: Пучков Константин Владимирович