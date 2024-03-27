Мустафин Низаметдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустафин Низаметдин

Место рождения

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мустафа

Мать: не указана

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Диникаева Мусавара

Мать ребёнка: Мустафин ?

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Тимушева Хатимя

Мать ребёнка: Мустафин ?

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Мустафин Зякярья

Мать ребёнка: Мустафин ?

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустафин Нурали

Мать ребёнка: Мустафин ?

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алёшева Васифя

Мать ребёнка: Мустафин ?

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мустафин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустафин Нажар

Мать ребёнка: Мустафин ?

Смерть
Неизвестно
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