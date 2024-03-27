Мустафин Низаметдин
Место рожденияп.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мустафа
п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Диникаева Мусавара
Мать ребёнка: Мустафин ?
п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Тимушева Хатимя
Мать ребёнка: Мустафин ?
п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1925
Сын: Мустафин Зякярья
Мать ребёнка: Мустафин ?
п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустафин Нурали
Мать ребёнка: Мустафин ?
п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алёшева Васифя
Мать ребёнка: Мустафин ?
п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мустафин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустафин Нажар
Мать ребёнка: Мустафин ?
Смерть
Неизвестно