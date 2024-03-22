Тимофеев Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения05.08.1989
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1989
Бракосочетание
08.07.2016
Малый Хутор, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
29.07.2019
Сын: Тимофеев Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Тимофеева Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.02.2022
Сын: Тимофеев Артемий Алексеевич
Мать ребёнка: Тимофеева Дарья Дмитриевна