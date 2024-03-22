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Тимофеев Алексей Андреевич

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Место рождения

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область

Дата рождения

05.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1989

Отец: Тимофеев Андрей Викторович

Мать: Тимофеева Светлана Павловна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Бракосочетание
08.07.2016

Жена: Тимофеева Дарья Дмитриевна

Малый Хутор, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
29.07.2019

Сын: Тимофеев Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Тимофеева Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.02.2022

Сын: Тимофеев Артемий Алексеевич

Мать ребёнка: Тимофеева Дарья Дмитриевна

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