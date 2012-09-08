Строкин Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строкин Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1958

Дата смерти

08.09.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1989

Сын: Строкин Валерий Александрович

Мать ребёнка: Строкина Ольга Геннадьевна

Рождение ребёнка
10.08.1995

Дочь: Горшкова Виктория

Мать ребёнка: Строкина Ольга Геннадьевна

Смерть
08.09.2012

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