Строкин Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1958
Дата смерти08.09.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1989
Сын: Строкин Валерий Александрович
Мать ребёнка: Строкина Ольга Геннадьевна
Рождение ребёнка
10.08.1995
Дочь: Горшкова Виктория
Мать ребёнка: Строкина Ольга Геннадьевна
Смерть
08.09.2012