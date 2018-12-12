Александрова (Герасимова) Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1932
Дата смерти12.12.2018
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова Лидия Серафимовна
Отец ребёнка: Александров Серафим Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова Зоя Серафимовна
Отец ребёнка: Александров Серафим Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Владимер Серафимович
Отец ребёнка: Александров Серафим Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.01.1971
Дочь: Александрова Валентина Серафимовна
Отец ребёнка: Александров Серафим Тимофеевич
Смерть
12.12.2018
Ежово, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл