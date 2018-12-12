Александрова (Герасимова) Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Герасимова) Марфа Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1932

Дата смерти

12.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1932

Отец: Герасимов Алексей Константинович

Мать: Кошкина Марфа Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Серафим Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Лидия Серафимовна

Отец ребёнка: Александров Серафим Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Зоя Серафимовна

Отец ребёнка: Александров Серафим Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Владимер Серафимович

Отец ребёнка: Александров Серафим Тимофеевич

Рождение ребёнка
16.01.1971

Дочь: Александрова Валентина Серафимовна

Отец ребёнка: Александров Серафим Тимофеевич

Смерть
12.12.2018
Ежово, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

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