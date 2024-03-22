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Демидов Иван Васильевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.01.1911 ст.

Дата смерти

1943 или 1945

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1911 ст.

Отец: Демидов Василий Матвеевич

Мать: Демидова Анна "Московка" Гавриловна

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, ф. 2121, о. 2, д. 133, лл. 47-48 Метрическая книга церкви Николаевской в Берсеневке Замоскворецкого сорока г. Москвы О родившихся, 1911 год День рождения - 5 января, день крещения - 12 ян... Показать все
Крещение
12.01.1911 ст.
Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, ф. 2121, о. 2, д. 133, лл. 47-48 Метрическая книга церкви Николаевской в Берсеневке Замоскворецкого сорока г. Москвы О родившихся, 1911 год День рождения - 5 января, день крещения - 12 ян... Показать все
Рождение ребёнка
1937

Сын: Демидов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Демидова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Демидова Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Анна Петровна

Смерть
1943 или 1945
Попал в плен к немцам, погиб в концлагере
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