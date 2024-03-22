Демидов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.01.1911 ст.
Дата смерти1943 или 1945
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1911 ст.
ЦГА Москвы, ф. 2121, о. 2, д. 133, лл. 47-48 Метрическая книга церкви Николаевской в Берсеневке Замоскворецкого сорока г. Москвы О родившихся, 1911 год День рождения - 5 января, день крещения - 12 ян... Показать все
Крещение
12.01.1911 ст.
ЦГА Москвы, ф. 2121, о. 2, д. 133, лл. 47-48 Метрическая книга церкви Николаевской в Берсеневке Замоскворецкого сорока г. Москвы О родившихся, 1911 год День рождения - 5 января, день крещения - 12 ян... Показать все
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Демидова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Демидова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демидова Анна Петровна
Смерть
1943 или 1945
Попал в плен к немцам, погиб в концлагере