(Троценко) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Троценко) Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1906

Дата смерти

29.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Троценко Василий Демьянович

Отец ребёнка: Троценко Демьян Николаевич

Рождение ребёнка
06.09.1925

Дочь: Иванова Пелагея Демьяновна

Отец ребёнка: Троценко Демьян Николаевич

ст. Темиргорьевская, Краснодарского края
Рождение ребёнка
1927

Сын: Троценко Петр Демьянович

Отец ребёнка: Троценко Демьян Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнейко Дмитрий Иванович

Смерть
29.05.1979
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