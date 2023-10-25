(Троценко) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1906
Дата смерти29.05.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Троценко Василий Демьянович
Отец ребёнка: Троценко Демьян Николаевич
Рождение ребёнка
06.09.1925
Дочь: Иванова Пелагея Демьяновна
Отец ребёнка: Троценко Демьян Николаевич
ст. Темиргорьевская, Краснодарского края
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Троценко Демьян Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.1979