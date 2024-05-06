(Назарова) Серафима Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Назарова) Серафима Васильевна

(Назарова) Серафима Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Василий Петрович

Мать: Никитина Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Василий

Отец ребёнка: Назаров Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Василий

Смерть
Неизвестно

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