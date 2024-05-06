(Назарова) Серафима Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Василий
Отец ребёнка: Назаров Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаров Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаров Василий
Смерть
Неизвестно