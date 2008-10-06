Сикорская София Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сикорская София Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.08

Пол

Женский

Отец

80 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.08

Отец: Сикорский Михаил

Мать: Муртазина Валерия Эльдаровна

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