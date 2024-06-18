Макаров Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

02.02.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Ефросинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Ефросинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Ефросинья Тимофеевна

Смерть
02.02.1961

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