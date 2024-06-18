Макаров Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти02.02.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Ефросинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Ефросинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Ефросинья Тимофеевна
Смерть
02.02.1961