Аристов Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аристов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аристова Анастасия Федлоровна
Мать ребёнка: Аристова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аристова Анна Федровна
Мать ребёнка: Аристова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аристов Николай Федлорович
Мать ребёнка: Аристова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аристова Елизавета
Смерть
Неизвестно