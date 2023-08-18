Аристов Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристов Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Еe
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аристов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аристова Анастасия Федлоровна

Мать ребёнка: Аристова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аристова Анна Федровна

Мать ребёнка: Аристова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аристов Николай Федлорович

Мать ребёнка: Аристова Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аристова Елизавета

Смерть
Неизвестно

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