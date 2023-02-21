Маслов М Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов М Игнатьевич

Место рождения

г. Алексин Тульской губ. Россия

Дата рождения

1677

Дата смерти

Между 1718 и 1748

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Маслов Игнат Аносович

Мать: не указана

г. Алексин Тульской губ. Россия
Рождение ребёнка
1697

Сын: Маслов Нефед Елизарович/Назарович

Мать ребёнка: Оксинья Климентьевна

Алексин, Тульская губерния Россия
Рождение ребёнка
Между 1705 и 1707

Сын: Маслов Нефед Елизарович/Назарович

Мать ребёнка: Оксинья Климентьевна

алексин, Тульська область Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1718 и 1748
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