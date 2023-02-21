Маслов М Игнатьевич
Место рожденияг. Алексин Тульской губ. Россия
Дата рождения1677
Дата смертиМежду 1718 и 1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Маслов Игнат Аносович
г. Алексин Тульской губ. Россия
Рождение ребёнка
1697
Сын: Маслов Нефед Елизарович/Назарович
Мать ребёнка: Оксинья Климентьевна
Алексин, Тульская губерния Россия
Рождение ребёнка
Между 1705 и 1707
Сын: Маслов Нефед Елизарович/Назарович
Мать ребёнка: Оксинья Климентьевна
алексин, Тульська область Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1718 и 1748