Фёдор Игнатьев Левашов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор Игнатьев Левашов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Левашов Игнатий Львов

Мать: не указана

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