Сурова Акилина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурова Акилина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Марья Федорова

Отец ребёнка: Суров Федор Ефимов

Рождение ребёнка
1783

Сын: Суров Иван Федоров

Отец ребёнка: Суров Федор Ефимов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марья Федорова

Отец ребёнка: Суров Федор Ефимов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Суров Лукьян Федоров

Отец ребёнка: Суров Федор Ефимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Федор Ефимов

Смерть
Неизвестно
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