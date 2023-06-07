Сурова Акилина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Марья Федорова
Отец ребёнка: Суров Федор Ефимов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Суров Иван Федоров
Отец ребёнка: Суров Федор Ефимов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марья Федорова
Отец ребёнка: Суров Федор Ефимов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Суров Лукьян Федоров
Отец ребёнка: Суров Федор Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суров Федор Ефимов
Смерть
Неизвестно