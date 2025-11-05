Горшкова (Зимина) Наталья
женский, родилась 30.03.1982
ОтецЗимин НиколайНеизвестно г.р.
МатьЗимина (Натёкина) Надежда19.01.1963 г.р.
Супруги
Горшков АлексейНеизвестно г.р.
Дети
Горшков БогданНеизвестно г.р.
Горшков ЯрославНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1982
Отец: Зимин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшков Богдан
Отец ребёнка: Горшков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшков Ярослав
Отец ребёнка: Горшков Алексей