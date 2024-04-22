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Сафронов Павел Васильевич

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Место рождения

Кардавиль, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Сафронов Василий

Мать: Сафронова Дарья

Кардавиль, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.01.1914

Дочь: Белякова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Степан Павлович

Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Александр Павлович

Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Мария Павловна

Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Анна Павловна

Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Александра Павловна

Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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