Сафронов Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Сафронов Василий
Мать: Сафронова Дарья
Рождение ребёнка
21.01.1914
Дочь: Белякова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Александр Павлович
Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Алексей Павлович
Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Мария Павловна
Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Анна Павловна
Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Александра Павловна
Мать ребёнка: Сафронова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно