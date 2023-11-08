Иван большой Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Анна Савелиева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Фекла Иванова
Мать ребёнка: Анна Савелиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Савелиева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1853