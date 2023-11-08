Иван большой Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван большой Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1832 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Анна Савелиева

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Фекла Иванова

Мать ребёнка: Анна Савелиева

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Савелиева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
1853
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