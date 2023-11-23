Троицкий Василий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Троицкий Григорий Корнилов
Мать: неизвестно
Образование
Неизвестно
окончил Новинскую учительскую семинарию
Образование
Неизвестно
окончил Галичское духовное училище
Работа или профессия
С 1875
учитель двухклассного училища села Великого Ярославского уезда
Бракосочетание
03.07.1877
Работа или профессия
С 1897
помощник учителя Ярославского городского училища
Смерть
Неизвестно