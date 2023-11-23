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Троицкий Василий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Троицкий Григорий Корнилов

Мать: неизвестно

Образование
Неизвестно
окончил Новинскую учительскую семинарию
Образование
Неизвестно
окончил Галичское духовное училище
Работа или профессия
С 1875
учитель двухклассного училища села Великого Ярославского уезда
Бракосочетание
03.07.1877

Жена: Троицкая (Тюльпанова) Александра Николаева

Работа или профессия
С 1897
помощник учителя Ярославского городского училища
Смерть
Неизвестно

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