Петушок Павел Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1902
Дата смерти25.02.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1902
Отец: Петушок Давид Викентьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1938
Дочь: Исланова (Петушок) Евгения Павловна
Мать ребёнка: Петушок (Романенко) Евдокия Сергеевна
Большая Севастьяновка, Черкаська область
Смерть
25.02.1945