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Петушок Павел Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1902

Дата смерти

25.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1902

Отец: Петушок Давид Викентьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петушок (Романенко) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
18.09.1938

Дочь: Исланова (Петушок) Евгения Павловна

Мать ребёнка: Петушок (Романенко) Евдокия Сергеевна

Большая Севастьяновка, Черкаська область
Смерть
25.02.1945

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