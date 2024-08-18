Гаталюк Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаталюк Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Усолье-Сибирское

Дата рождения

18.02.1987

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1989 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1987

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаталюк (Фомина) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
07.07.2012

Дочь: Гаталюк Софья Дмитриевна

Мать ребёнка: Гаталюк (Фомина) Екатерина Николаевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.05.2024

Дочь: Гаталюк Алла Дмитриевна

Мать ребёнка: Гаталюк (Фомина) Екатерина Николаевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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