Гаталюк Дмитрий Сергеевич
Место рожденияУсолье-Сибирское
Дата рождения18.02.1987
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1987
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.2012
Дочь: Гаталюк Софья Дмитриевна
Мать ребёнка: Гаталюк (Фомина) Екатерина Николаевна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.05.2024
Дочь: Гаталюк Алла Дмитриевна
Мать ребёнка: Гаталюк (Фомина) Екатерина Николаевна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край