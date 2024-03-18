Кириленко Осип (Иосиф) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко Осип (Иосиф) Иванович

Место рождения

Деренковец, Черкаська область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Кириленко Иван Кириллович

Мать: Кириленко Анна Григорьевна

Деренковец, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириленко Анна Ильинична

Рождение ребёнка
19.01.1800

Дочь: Котляр Татьяна Иосифовна

Мать ребёнка: Кириленко Анна Ильинична

Деренковец, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-B3ZR-G?view=index&action=view
Смерть
Неизвестно

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