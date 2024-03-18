Кириленко Осип (Иосиф) Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кириленко Анна Ильинична
Рождение ребёнка
19.01.1800
Дочь: Котляр Татьяна Иосифовна
Мать ребёнка: Кириленко Анна Ильинична
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-B3ZR-G?view=index&action=view
Смерть
Неизвестно