Макальский (Татисмович) Хая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макальский (Татисмович) Хая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1927

Дочь: Кондакова Раиса

Отец ребёнка: Макальский Павел

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Черепков Элла

Отец ребёнка: Макальский Павел

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Лихтарников Сима

Отец ребёнка: Макальский Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макальский Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макальский Павел

Смерть
Неизвестно
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