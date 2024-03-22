Сулимов Нифонт Поликарпов
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Сулимов Поликарп Еремеев
Рождение ребёнка
1797
Сын: Сулимов Гаврило Нифантьев
Мать ребёнка: Сулимова Екатерина
Рождение ребёнка
1808
Сын: Сулимов Ермолай Нифантьев
Мать ребёнка: Сулимова Екатерина
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Сулимова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сулимова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сулимова Екатерина
Смерть
Неизвестно