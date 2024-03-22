Сулимов Нифонт Поликарпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулимов Нифонт Поликарпов

Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Сулимов Поликарп Еремеев

Мать: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Сулимов Гаврило Нифантьев

Мать ребёнка: Сулимова Екатерина

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Сулимов Ермолай Нифантьев

Мать ребёнка: Сулимова Екатерина

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Сулимов Сергей Нифантьев

Мать ребёнка: Сулимова Екатерина

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулимов Семён Нифантьев

Мать ребёнка: Сулимова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулимова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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