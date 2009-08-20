Тимонин Борис Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимонин Борис Степанович

Тимонин Борис Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1944

Дата смерти

20.08.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
28.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
20.08.2009
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.