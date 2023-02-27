Рогозин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Христинья

Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.09.1881

Сын: Рогозин Сергей

Мать ребёнка: (Рогозина) Христинья

Смерть
Неизвестно

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