Рыжкова (Рыжкова) Наталья Михайловна
Место рожденияКурская губерния Суджанский уезд Большесолдатская волость дер. Махов Колодезь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1975 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: Рыжков Михаил Федорович
Курская губерния Суджанский уезд Большесолдатская волость дер. Махов Колодезь
Смерть
Около 1975 ст.
Курская облл. Суджанский район, Большесолдатский с/с .дер. Махов Колодезь