Рыжкова (Рыжкова) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжкова (Рыжкова) Наталья Михайловна

Место рождения

Курская губерния Суджанский уезд Большесолдатская волость дер. Махов Колодезь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1975 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: Рыжков Михаил Федорович

Мать: не указана

Курская губерния Суджанский уезд Большесолдатская волость дер. Махов Колодезь
Смерть
Около 1975 ст.
Курская облл. Суджанский район, Большесолдатский с/с .дер. Махов Колодезь
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