Дьяконова (Парнякова) Валентина Савватиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяконова (Парнякова) Валентина Савватиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1983

Дочь: Воронина (Дьяконова) Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Дьяконов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
03.03.1987

Дочь: Козулина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Дьяконов Владимир Николаевич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

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