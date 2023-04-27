Дьяконова (Парнякова) Валентина Савватиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1983
Дочь: Воронина (Дьяконова) Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Дьяконов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
03.03.1987
Дочь: Козулина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Дьяконов Владимир Николаевич
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область