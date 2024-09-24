Панфилова Агрипина (Аграфена) Сафроновна 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Панфилова Агрипина (Аграфена) Сафроновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

13.09.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфилов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хазов (Панфилов) Александр Андреевич

Отец ребёнка: Панфилов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
21.01.1906

Дочь: Гребень (Панфилова) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Панфилов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
23.02.1913

Дочь: Панфилова (Бабушкина) Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Панфилов Андрей Александрович

Смерть
13.09.1965

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