Панфилова Агрипина (Аграфена) Сафроновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти13.09.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хазов (Панфилов) Александр Андреевич
Отец ребёнка: Панфилов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
21.01.1906
Дочь: Гребень (Панфилова) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Панфилов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
23.02.1913
Дочь: Панфилова (Бабушкина) Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Панфилов Андрей Александрович
Смерть
13.09.1965