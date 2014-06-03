Мурашова Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашова Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.06.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.?

Сын: Мурашов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Мурашов Николай

Рождение ребёнка
30.11.1958

Дочь: Скопцова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Мурашов Николай

Смерть
03.06.2014
Сокольники 1-е, Новомосковский район, Тульская область

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