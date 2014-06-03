Мурашова Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.06.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.?
Сын: Мурашов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Мурашов Николай
Рождение ребёнка
30.11.1958
Дочь: Скопцова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Мурашов Николай
Смерть
03.06.2014
Сокольники 1-е, Новомосковский район, Тульская область