Соян Дамба Таейевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соян Дамба Таейевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соян Таей Сурасович

Мать: Соян Чорбаан Бадыевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чорбаан Эрес Дамбаевич

Мать ребёнка: Чурук Фина Манчыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соян Шолбан Дамбаевич

Мать ребёнка: Чурук Фина Манчыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соян Омак Дамбаевич

Мать ребёнка: Чурук Фина Манчыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чорбаан Орлан Дамбаевич

Мать ребёнка: Чурук Фина Манчыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чорбаан Юрий Дамбаевич

Мать ребёнка: Чурук Фина Манчыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соян Борис Дамбаевич

Мать ребёнка: Чурук Фина Манчыновна

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