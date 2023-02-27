Мухаметшин Амир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметшин Амир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Мухаметшин Файзарахман

Мать: (Бороздина) Евстолия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2009

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