Кокорин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1910
Отец: Кокорин Александр Ефимов
Мать: Кокорина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1927
Сын: Кокорин Василий Александров
Мать ребёнка: Архиповская Анна Константинова
Рождение ребёнка
02.04.1928
Сын: Кокорин Клавдий Александров
Мать ребёнка: Архиповская Анна Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно