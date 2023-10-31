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Кокорин Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1910

Отец: Кокорин Александр Ефимов

Мать: Кокорина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
23.03.1927

Сын: Кокорин Василий Александров

Мать ребёнка: Архиповская Анна Константинова

Рождение ребёнка
02.04.1928

Сын: Кокорин Клавдий Александров

Мать ребёнка: Архиповская Анна Константинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архиповская Анна Константинова

Смерть
Неизвестно
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