Vasileyu Timafe William — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vasileyu Timafe William

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Смерть
Неизвестно
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