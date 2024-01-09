Дольник Семеон Трофимович
Место рождения
Дата рождения1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1895
Мать ребёнка: Дольник (Шевченко) Сигклитикия Иоанновна
Рождение ребёнка
15.09.1896
Сын: Дольник Константин Семеонович
Мать ребёнка: Дольник (Шевченко) Сигклитикия Иоанновна
Рождение ребёнка
18.01.1898
Дочь: (Дольник) Екатерина Семеоновна
Мать ребёнка: Дольник (Шевченко) Сигклитикия Иоанновна
Рождение ребёнка
27.10.1900
Сын: Дольник Семеон Семеонович
Мать ребёнка: Дольник (Шевченко) Сигклитикия Иоанновна
Рождение ребёнка
19.07.1903
Дочь: (Дольник) Макрина Семеновна
Мать ребёнка: Дольник (Шевченко) Сигклитикия Иоанновна
Рождение ребёнка
30.07.1906
Сын: Дольник Стефан Семеонович
Мать ребёнка: Дольник (Шевченко) Сигклитикия Иоанновна
Рождение ребёнка
29.03.1915
Дочь: (Дольник) Мария Семеоновна
Мать ребёнка: Дольник (Шевченко) Сигклитикия Иоанновна
Рождение ребёнка
14.07.1916
Дочь: (Дольник) Анна Семеоновна
Мать ребёнка: Дольник (Шевченко) Сигклитикия Иоанновна