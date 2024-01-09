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Дольник Семеон Трофимович

Место рождения

Жукотки, Чернігівська область

Дата рождения

1869

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Жукотки, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дольник (Шевченко) Сигклитикия Иоанновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дольник (Шевченко) Сигклитикия Иоанновна

Рождение ребёнка
18.04.1895

Сын: Дольник Иоанн Семеонович

Мать ребёнка: Дольник (Шевченко) Сигклитикия Иоанновна

Жукотки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1896

Сын: Дольник Константин Семеонович

Мать ребёнка: Дольник (Шевченко) Сигклитикия Иоанновна

Жукотки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.01.1898

Дочь: (Дольник) Екатерина Семеоновна

Мать ребёнка: Дольник (Шевченко) Сигклитикия Иоанновна

Жукотки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.10.1900

Сын: Дольник Семеон Семеонович

Мать ребёнка: Дольник (Шевченко) Сигклитикия Иоанновна

Жукотки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.07.1903

Дочь: (Дольник) Макрина Семеновна

Мать ребёнка: Дольник (Шевченко) Сигклитикия Иоанновна

Жукотки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.07.1906

Сын: Дольник Стефан Семеонович

Мать ребёнка: Дольник (Шевченко) Сигклитикия Иоанновна

Жукотки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.03.1915

Дочь: (Дольник) Мария Семеоновна

Мать ребёнка: Дольник (Шевченко) Сигклитикия Иоанновна

Жукотки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.07.1916

Дочь: (Дольник) Анна Семеоновна

Мать ребёнка: Дольник (Шевченко) Сигклитикия Иоанновна

Жукотки, Чернігівська область

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