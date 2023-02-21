Смелкова Елена Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1968
Рождение ребёнка
04.05.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
10.09.2010
Сын: Патрикеев Платон Максимович
Отец ребёнка: Патрикеев Максим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно