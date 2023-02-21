Смелкова Елена Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смелкова Елена Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1968

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1968

Отец: Смелков Валентин Александрович

Мать: Смелкова Тамара Михеевна

Рождение ребёнка
04.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Игорь Анатольевич

Рождение ребёнка
10.09.2010

Сын: Патрикеев Платон Максимович

Отец ребёнка: Патрикеев Максим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрикеев Максим Иванович

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