Штанге (Повало-Швейковская) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтанге (Повало-Швейковская) Анастасия Александровна

Штанге (Повало-Швейковская) Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Повало-Швейковский Александр Михайлович

Мать: Повало-Швейковская Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
13.11.1865

Дочь: Анастасия Эдуардовна

Отец ребёнка: Штанге Эдуард Карлович

Рождение ребёнка
02.12.1868

Сын: Штанге Николай Эдуардович

Отец ребёнка: Штанге Эдуард Карлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штанге Александр Эдуардович

Отец ребёнка: Штанге Эдуард Карлович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close