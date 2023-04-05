Штанге (Повало-Швейковская) Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
13.11.1865
Дочь: Анастасия Эдуардовна
Отец ребёнка: Штанге Эдуард Карлович
Рождение ребёнка
02.12.1868
Сын: Штанге Николай Эдуардович
Отец ребёнка: Штанге Эдуард Карлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штанге Александр Эдуардович
Отец ребёнка: Штанге Эдуард Карлович
Работа или профессия
Неизвестно