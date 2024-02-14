Аминев Нафик
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1938
Мать ребёнка: Аминева (Хусаинова) Гамбар Губайевна
Рождение ребёнка
10.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аминева (Хусаинова) Гамбар Губайевна
Смерть
1942
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно