Набирухина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набирухина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Детков Григорий Павлович

Отец ребёнка: Детков Павел Федорович

Рождение ребёнка
18.03.?

Сын: Детков Николай Павлович

Отец ребёнка: Детков Павел Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деткова Домна Павловна

Отец ребёнка: Детков Павел Федорович

Рождение ребёнка
05.01.?

Дочь: Деткова Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Детков Павел Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Детков Павел Федорович

Рождение ребёнка
22.12.1918

Дочь: Деткова Анна Павловна

Отец ребёнка: Детков Павел Федорович

Смерть
Неизвестно

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