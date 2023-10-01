Набирухина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Детков Павел Федорович
Рождение ребёнка
18.03.?
Отец ребёнка: Детков Павел Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деткова Домна Павловна
Отец ребёнка: Детков Павел Федорович
Рождение ребёнка
05.01.?
Дочь: Деткова Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Детков Павел Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1918
Дочь: Деткова Анна Павловна
Отец ребёнка: Детков Павел Федорович
Смерть
Неизвестно