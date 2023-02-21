Хохлова (Горшкова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Горшкова) Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горшков Василий

Мать: Мякотникова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хохлов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хохлов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов ?

Смерть
2009
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