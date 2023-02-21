Хохлова (Горшкова) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горшков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хохлов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хохлов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хохлов ?
Смерть
2009