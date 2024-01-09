Соломахина (Кожуханцева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина (Кожуханцева) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Кожуханцев Иван Яковлевич

Мать: Кожуханцева Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Соломахин Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Соломахин Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Нефедова Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Соломахин Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Филиппова Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Соломахин Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
09.07.1929

Дочь: Маркелова Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Соломахин Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Какорина Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Соломахин Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Соломахин Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Соломахин Георгий Алексеевич

Смерть
1988
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