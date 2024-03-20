Weisse Johann Friedrich
Место рожденияРевель, Российская Империя
Дата рождения22.02.1792
Дата смерти05.08.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1792
Отец: Weisse Johann Gottfried
Мать: Weisse Anna Rosina
Ревель, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Henriette
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Johanna Henriette
Работа или профессия
Неизвестно
Доктор медицины, лейб-медик Двора Его Императорского Величества, Dr. med., GR
Работа или профессия
Неизвестно
Dr. med., GR
Смерть
05.08.1869
Ревель, Российская Империя