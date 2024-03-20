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Weisse Johann Friedrich

Место рождения

Ревель, Российская Империя

Дата рождения

22.02.1792

Дата смерти

05.08.1869

Пол

Мужской

Отец

1750 г.р.

Мать

Около 1755 г.р.

Жена

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1792

Отец: Weisse Johann Gottfried

Мать: Weisse Anna Rosina

Ревель, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Henriette

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Johanna Henriette

Работа или профессия
Неизвестно
Доктор медицины, лейб-медик Двора Его Императорского Величества, Dr. med., GR
Работа или профессия
Неизвестно
Dr. med., GR
Смерть
05.08.1869
Ревель, Российская Империя
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