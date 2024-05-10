Логинов Владимир Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Логинов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Логинова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Логинова Галина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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