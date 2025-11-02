Швец-Базарная Александра Даниловна 10.08.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Швец-Базарная Александра Даниловна

Автор
НР
Рупташ Н.

женский, родилась 10.08.1926

умерла 02.04.2010

Супруги
Швец-Базарный Александр Григорьевич23.02.1911 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1926

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швец-Базарный Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
09.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Швец-Базарный Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
24.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Швец-Базарный Александр Григорьевич

Смерть
02.04.2010

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