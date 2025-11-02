Швец-Базарная Александра Даниловна
женский, родилась 10.08.1926
умерла 02.04.2010
Супруги
Швец-Базарный Александр Григорьевич23.02.1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1926
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Швец-Базарный Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
24.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Швец-Базарный Александр Григорьевич
Смерть
02.04.2010