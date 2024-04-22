Рожнов Григорий Памфилов
Место рождения
Дата рождения1884
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Рожнов Памфил Димитриев
Мать: Рожнова Пелагия Семенова
Бракосочетание
09.11.1901
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-899H-M98C-N?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQG2H-5886&action=view Матвей Илларионов Заводчиков Борис Михайлов Каторгин Сергей Леонтье... Показать все