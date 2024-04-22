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Рожнов Григорий Памфилов

Место рождения

Черновка, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Рожнов Памфил Димитриев

Мать: Рожнова Пелагия Семенова

Черновка, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.11.1901

Жена: Рожнова Домника Леонтиева

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