Антон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Григорий Васильевич
Мать: Мария Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Харитоновна
Место жительства
1803
переведен из д. Дмитриевки в 1803 году
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Николай Антонович
Мать ребёнка: Пелагея Трифоновна
Смерть
1817