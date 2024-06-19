Антон Григорьевич Около 1766 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антон Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

Около 1733 г.р.

Мать

После 1798 г.р.

Жена

Около 1768 г.р.
Около 1779 г.р.

Дети

Около 1813 г.р.

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Григорий Васильевич

Мать: Мария Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Трифоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Харитоновна

Место жительства
1803
Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
переведен из д. Дмитриевки в 1803 году
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Николай Антонович

Мать ребёнка: Пелагея Трифоновна

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1817
Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область

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