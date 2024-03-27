Хуснутдинов Мингазетдин Низамутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснутдинов Мингазетдин Низамутдинович

Место рождения

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайтуна Мухаметсафа Кызы

д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайтуна Мухаметсафа Кызы

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайтуна Мухаметсафа Кызы

д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Смерть
Неизвестно
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