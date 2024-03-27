Хуснутдинов Мингазетдин Низамутдинович
Место рожденияд.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1939
д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Рождение ребёнка
1941
д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1950
д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Смерть
Неизвестно