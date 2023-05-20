Мякеляев Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Мякеляева Ефросинья Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Мякеляева Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Мякеляев Вахрамей Егорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно