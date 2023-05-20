Мякеляев Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякеляев Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Мякеляев Трофим Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Мякеляева Ефросинья Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Мякеляев Сидор Егорович

Мать ребёнка: не указана

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Мякеляева Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Мякеляев Вахрамей Егорович

Мать ребёнка: не указана

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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