Иванова Екатерина Ивановна 1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова Екатерина Ивановна

Место рождения

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Иванов (Мосев) Иван Иванович

Мать: Лаврентьева Евдокия Семеновна

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колпаков Илья

Отец ребёнка: Колпаков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колпаков Юрий

Отец ребёнка: Колпаков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колпакова Валентина

Отец ребёнка: Колпаков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колпакова Тамара

Отец ребёнка: Колпаков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силантьев Николай

Отец ребёнка: Силантьев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силантьев Василий

Отец ребёнка: Силантьев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силантьев ?

Смерть
Неизвестно

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