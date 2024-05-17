Иванова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колпаков Илья
Отец ребёнка: Колпаков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колпаков Юрий
Отец ребёнка: Колпаков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колпакова Валентина
Отец ребёнка: Колпаков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колпакова Тамара
Отец ребёнка: Колпаков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силантьев Николай
Отец ребёнка: Силантьев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силантьев Василий
Отец ребёнка: Силантьев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колпаков ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Силантьев ?
Смерть
Неизвестно