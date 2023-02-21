Узлова Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Узлов Григорий Самойлович
Отец ребёнка: Узлов Самойл
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Узлов Самойл
Узлова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Узлов Степан
Отец ребёнка: Узлов Самойл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Узлов Самойл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Узлов Самойл
Смерть
Неизвестно